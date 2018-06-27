Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил об уверенности в успехе сборной Германии

Политик оценил атмосферу в городах России, где проходят матчи чемпионата мира по футболу.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Бывший Федеральный канцлер Германии и действующий председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер после встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым заявил об уверенности в победе команды своей страны в матче ЧМ-2018 со сборной Южной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Политик заметил, что с уважением относится к своей супруге Ким Со Ен – уроженке Южной Кореи, однако уверен в победе сборной Германии. «Будет сложнее, если этого не произойдет», – добавил он.

Целью визита Герхарда Шредера в Казань как раз и является посещение игры, которая проходит сейчас на стадионе Kazan-Arena. Среди зрителей матча присутствует и Рустам Минниханов вместе с сыном Искандером.

Шредер также заметил, что сама атмосфера в городах России, где проходят матчи мундиаля, очень интересна. Он охарактеризовал ее как атмосферу дружбы народов и праздника футбола. В связи с этим экс-канцлер выразил благодарность всем, кто занимался организацией этого события.