Шредер назвал ЧМ-2018 отличным поводом посетить Казань

Бывший канцлер Германии оценил произошедшие со столицей Татарстана изменения.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Бывший Федеральный канцлер Германии и действующий председатель совета директоров компании «Роснефть» Герхард Шредер после встречи с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым оценил произошедшие с Казанью изменения. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Политик заметил, что город очень сильно изменился. Он обратил внимание на то, что Казань действительно стоит посетить, уделив при этом побольше времени знакомству с достопримечательностями. В частности, Шредер упомянул мечеть «Кул-Шариф» и обновление центра столицы Татарстана в целом.

Экс-канцлер ФРГ подчеркнул, что чемпионат мира по футболу – «отличный повод посетить Казань». Целью его собственного визита является посещение игры сборных Германии и Южной Кореи, проходящей сейчас на Kazan-Arena.