Рустам Минниханов встретился с Герхардом Шредером

Экс-канцлер Германии обратил внимание на значительные перемены к лучшему, произошедшие в республике.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим Федеральным канцлером Германии и действующим председателем совета директоров компании «Роснефть» Герхардом Шредером. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Для высокого гостя была организована экскурсия по Казанскому Кремлю. Президент РТ со смотровой площадки возле Губернаторского дворца показал ему стадион Kazan-Arena т другие спортивные объекты.

В состоявшейся затем в Каминном зале Губернаторского дворца беседе помимо Герхарда Шредера и Рустама Минниханова приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Шредер передал самые теплые пожелания первому президенту Татарстана, ныне Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву и оставил запись в книге почетных гостей Казанского Кремля. В частности, он отметил значительные изменения в лучшую сторону, произошедшие в республике.

После общения с журналистами экс-канцлер ФРГ направился на стадион Kazan-Arena, где сейчас проходит матч сборных Германии и Южной Кореи.