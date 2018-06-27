Рустам Минниханов встретился с Герхардом Шредером

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Фото: president.tatarstan.ru
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим Федеральным канцлером Германии и действующим председателем совета директоров компании «Роснефть» Герхардом Шредером. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Для высокого гостя была организована экскурсия по Казанскому Кремлю. Президент РТ со смотровой площадки возле Губернаторского дворца показал ему стадион Kazan-Arena т другие спортивные объекты.
В состоявшейся затем в Каминном зале Губернаторского дворца беседе помимо Герхарда Шредера и Рустама Минниханова приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.
Шредер передал самые теплые пожелания первому президенту Татарстана, ныне Государственному советнику РТ Минтимеру Шаймиеву и оставил запись в книге почетных гостей Казанского Кремля. В частности, он отметил значительные изменения в лучшую сторону, произошедшие в республике.
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