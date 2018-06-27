В Казань прилетел экс-канцлер Германии Герхард Шредер

Глава совета директоров «Роснефти» встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстан с краткосрочной рабочей поездкой прибыл председатель совета директоров компании «Роснефть», бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.

В аэропорту Казани Шредера встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы республики.

Сразу же после прилета высокий гость направился в Казанский Кремль, где для него была организована экскурсия с осмотром памятников истории и архитектуры. Сейчас он направляется на встречу с лидером Татарстана, написала в своем Twitter’е заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Основной целью визита Герхарда Шредера в Казань является посещение матча чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Южной Кореи, который начнется в 17 часов на стадионе Kazan-Arena.