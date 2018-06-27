В Казань прилетел экс-канцлер Германии Герхард Шредер

Экономика и финансыОфициальная хроникаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
Рекомендуем
Фото: соцсети
(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстан с краткосрочной рабочей поездкой прибыл председатель совета директоров компании «Роснефть», бывший Федеральный канцлер Германии Герхард Шредер.
В аэропорту Казани Шредера встретили Премьер-министр РТ Алексей Песошин и другие официальные лица, сообщает пресс-служба главы республики.
Сразу же после прилета высокий гость направился в Казанский Кремль, где для него была организована экскурсия с осмотром памятников истории и архитектуры. Сейчас он направляется на встречу с лидером Татарстана, написала в своем Twitter’е заместитель руководителя пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.
Основной целью визита Герхарда Шредера в Казань является посещение матча чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Южной Кореи, который начнется в 17 часов на стадионе Kazan-Arena.
Господин Шрёдер направляется на встречу с Президентом РТ Р.Миннихановым pic.twitter.com/xaBv3fvXaz— Лилия Галимова (@liliGalimova) 27 июня 2018 г.
Следующая новость
Обязательный ежемесячный платеж за соципотечное жилье в 2018 году составит чуть больше 4000 рублей.
Александр Шадриков планирует проникнуться атмосферой ЧМ-2018 и посмотреть на игру, по его мнению, одних из фаворитов мундиаля.
Выходцы из Татарстана получили ордена III степени «За заслуги перед Отечеством».
Исполнительным директором фонда назначен сотрудник Республиканского фонда поддержки Иван Новиков.
Директор музея рассказала, чем в первую очередь интересуются иностранные туристы в Казани.
Дворовая команда футболистов «Эверест» получила возможность попасть на ЧМ-2018 благодаря своим спортивным успехам.
По первоначальному замыслу застройщиков религиозный объект должен был стать украшением Автограда и самой высокой мечетью в Татарстане.
Всего за время призывной кампании в военные части отправятся 3,2 тысячи призывников.
Президент РТ поблагодарил активистов за то, что они «прославляют республику».
Глава совета директоров «Роснефти» встретится с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.
Причиной решения артистки стало ухудшение здоровья.
Трагедия произошла накануне поздно ночью на реке Ишимка вблизи поселка городского типа Куйбышевский Затон.
С момента операции «Автостоп» сотрудники Минэкологии РТ выявили свыше 150 случаев парковки в водоохранных зонах.
Кандидату на должность директора по производству на предприятие в Набережных Челнах обещали зарплату в 170 тысяч рублей.
Врач Буинской ЦРБ Наталья Никитина выучила татарский язык, чтобы правильно понимать жалобы больных.
27 июня«Пусть твои ворота будут распахнуты для счастья»: вратарь «Ак Барса» Эмиль Гарипов стал гостем первого в своем родовом селе Сабантуя