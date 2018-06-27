Рустам Минниханов пришел на игру Германии с Южной Кореей вместе с сыном

Матч чемпионата мира по футболу начался на стадионе Kazan-Arena в 17 часов.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пришел на матч чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Южной Кореи вместе со своим сыном Искандером. Об этом лидер республики написал в своем Instagram'е.

До начала матча Президент РТ провел встречу с бывший Федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером, который прилетел в Казань, чтобы поболеть за команду своей страны.

Игра между сборными Германии и Южной Кореи началась на стадионе Kazan-Arena в 17 часов. Первый тайм не принес успеха ни одной из команд.