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Татар-информ

27 июня 2018, 18:20

Официальная хроникаСпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Рустам Минниханов пришел на игру Германии с Южной Кореей вместе с сыном

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Фото: instagram.com/rusminnikhanov/

Матч чемпионата мира по футболу начался на стадионе Kazan-Arena в 17 часов.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов пришел на матч чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Южной Кореи вместе со своим сыном Искандером. Об этом лидер республики написал в своем Instagram'е.

До начала матча Президент РТ провел встречу с бывший Федеральным канцлером Германии Герхардом Шредером, который прилетел в Казань, чтобы поболеть за команду своей страны.

Игра между сборными Германии и Южной Кореи началась на стадионе Kazan-Arena в 17 часов. Первый тайм не принес успеха ни одной из команд. 

Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov)

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