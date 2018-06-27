Миллиардер Алексей Семин начал сбывать памятники истории Казани по цене торгового центра

Пять объектов культурного наследия выставлены для аренды, два на продажу.

(Казань, 27 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). Инвестиционная группа компаний ASG, принадлежащая миллиардеру, выходцу из Казани Алексею Семину, приступила к реализации площадей отреставрированных объектов культурного наследия в центре столицы Татарстана. Из 26 исторических зданий, переданных компании накануне Универсиады-2013 по проекту «500 дней», в шести завершены работы по черновой отделке, подключены коммуникации. Дом Банарцева или «Дом приемов» (Карла Маркса, 18) завершен в чистовой отделке.

«Да, темпы восстановления этих объектов культурного наследия оказались не такими, как того ожидала общественность. 1,5 года, когда наше имущество было арестовано (на время расследования пожара в ТЦ “Адмирал” – прим. Т-и), не способствовали тому, чтобы мы держали темпы. Но ни от одного объекта мы не отказываемся. Все, что заявлено, будет выполнено обязательно. Объекты культурного наследия – это тот элитный сегмент недвижимости компании, который пользуется особым вниманием нашего руководства. Все деньги, которые мы зарабатываем на коммерческих объектах, пускаются в восстановление усадеб Казани, хотя это не так быстро, как нам всем хотелось бы», – подчеркнула пресс-секретарь компании Светлана Бородина.

«Избежать ошибочных концепций» – именно этот принцип, по ее словам, движет руководством компании. И в этом ключе «долго» лишь помогает выявить действительные потребности рынка. Окупаемость исторических зданий, осознает инвестор, – десятки лет.

«Если через год человек поймет, что у него не окупаются эти помещения, мы будем нести большую часть расходов на его новую отделку. И будет очень обидно, если из ресторана придется делать гостиницу, из школы – страховое общество, поэтому и небыстро. Главное – поступательно, без изменений приоритетов», – пояснила пресс-секретарь.

В то же время, как признала Светлана Бородина, в Казани как таковая эксплуатация объектов культурного наследия с предметами охраны (исторические лестницы, проемы, декор интерьеров и т.д. – прим. Т-и) как коммерческих площадей не развита и этому только предстоит научиться.

«Этим занимаются наши юристы: как сдавать такие объекты в аренду, что такое движимое и недвижимое имущество культурного наследия, как оно защищено. И все обязательно прописывается в договоре», – уточнила она.

Так, один из самых эффектных и представительских объектов – дом Банарцева на Карла Маркса, 18 или «Дом приемов» – выполнен уже в чистовой отделке. Более того, обставлен французской антикварной мебелью. Здесь воссозданы залы в стиле «Русский ампир», «Историзм» (вторая половина XIX века), голубая гостиная периода Карла X.

«Мебель подлинная, из нашего большого собрания изящных искусств производства Франции XIX века. Вся она была отреставрирована в наших мастерских. Это помещение с французским декором мы не только предоставляли для встречи мэра Парижа Анн Идальго зимой 2017 года, но и проводили здесь второй международный съезд реставраторов, чтобы показать, как Казань реставрирует объекты культурного наследия. Здесь был и председатель общества «Русская усадьба», зампредседателя Совета по культуре при Президенте РФ Михаил Юрьевич Лермонтов. Все были в восхищении, сказав, что здесь представлен собирательный портрет богатых казанских домов», – рассказала Светлана Бородина.

А между тем в советский период особняк был обезличен вплоть до того, что были «отломаны террасы», которые при реставрации удалось восстановить по чертежам. Сейчас на втором этаже дома находятся респектабельные залы для приемов, на третьем – современные гостиничные номера.

«В Петербурге, например, восстановили Константиновский дворец, президентский. Сколько там антиквариата и раритета! Но там проводят мероприятия, и, безусловно, есть люди, которые следят, чтобы к этому варварски не относились. В конце концов, эти предметы все равно были созданы для людей, и большая их часть, судя по нашему музею, когда понимают, что им здесь можно больше, чем где-то (имеются в виду государственные музеи – прим. Т-и), начинают и вести себя лучше. Вандализма у нас не было. Опять же, если арендатору не требуется антикварная мебель, можно ее убрать. Перечень предоставляемой мебели тоже отражается в договоре. А если что – значит, будем реставрировать. Делегации, которые здесь были, сидели на этих стульях за этими столами, пользовались этими банкетками… При бережном отношении все возможно», – уверена Бородина.

По соседству, вплотную к «Дому приемов», на Карла Маркса, 16 находится дом Александрова архитектора Коринфского. Это один из первых объектов ASG, готовых в черновой отделке к эксплуатации (2015 год). Интерьер в предмет охраны здания не входил. Первоначально здесь планировалось разместить реставрационные мастерские самой инвестиционной компании, хранилище антикварного музея и сам музей. Но затем к помещению проявило интерес сначала консульство Венгрии, а теперь его под офис рассматривает крупная страховая компания.

Активные внутренние работы начались в этом году в домах по Большой Красной, 16 (флигель усадьбы купцов Урванцовых, а позднее дом ректора Казанского университета тайного советника Евграфа Осокина) и на Карла Маркса, 15/5 (дом Чекмарева-Каменева). До этого времени здания были только внешне отреставрированы к Универсиаде 2013 года. В доме Осокина уже выполнена черновая отделка подвала и первого этажа, подключены тепло, водоснабжение и водоотведение, канализация. На днях появится электричество.

«Гавриил Чекмарев был одним из самых первых известных российских поэтов, который писал громоздко – в духе XVIII века, но Пушкин его очень ценил. Это была очень богатая семья. Гавриил Чекмарев похоронен на кладбище Кизического монастыря. По легенде, дом Чекмарева-Каменева – один из домов, который принадлежал этой семье. В одной краеведческой книге описывается его интерьер, мебель… Но на фотографиях до реставрации он выглядел как рядовая советская застройка. Все кафтыревские полотенца (архитектор Василий Кафтырев – прим. Т-и), все сандрики были орублены, это был типовой желтый оштукатуренный дом. Когда стали выяснять, оказалось, что он имеет интересное архитектурное лицо и сочетается с Адмиралтейской конторой (Карла Маркса, 17 – прим. Т-и), что доказывает – архитектор у зданий один, поэтому цветовое решение одно», – рассказала Светлана Бородина.

Внутри этого здания сохранились предметы охраны. Пока еще не восстановлена лестница и мозаичный пол из метлахской плитки, которая производилась на уникальном химическом производстве и до сих пор сохранилась в нескольких исторических домах Казани.

Аренда на первых этажах дома Чекмарева-Каменева (Карла Маркса, 15/5), дома Александрова (Карла Маркса, 16); флигеля усадьбы Урванцовых, дома тайного советника Осокина (Б. Красная, 16) и дома Жарова (Баумана, 42/9) оценена в 1000 рублей за кв. метр. На второй этаж установлен ценник в 800 рублей за кв. метр, при этом проводившая реставрацию зданий компания заявляет о гибком подходе и на время работ по чистовой отделке обещает предоставить арендные каникулы.

Исторический статус объектов, уверен директор Поволжского антикризисного института ASG Ренат Аисов, не только придает им уникальность, но и позволяет говорить о том, что они могут быть интегрированы в сеть туристской инфраструктуры Казани.

«Мы считаем, что спрос на такие объекты будет расти», – подчеркнул Аисов.

По словам руководителя проектов департамента реализации активов ASG Марии Ширшовой, на этапе сдачи в аренду первых завершенных объектов культурного наследия важно не только найти арендаторов, но и понять их требования к рынку, стоимостные ожидания от площадей в центре города.

«Когда поступают запросы, как правило, это аренда по франшизе под образовательные услуги, кафе… Так, было несколько запросов по карла Маркса, 18 и 16. Переговоры продолжаются», – пояснила Мария Ширшова.

Жилые дома XIX века на Тукая, 84 и 86 (дом Сабитовой) также готовы в черновой отделке, но выставлены не для аренды, а на продажу вместе с прилегающими земельными участками.

Эти дома очень важны с точки зрения градостроительной структуры, потому что на четной стороне улицы таких домов не осталось. Благодаря им сохраняется историческая перспектива. Однако, эти дома единственные в исторической «копилке» компании, где установлены пластиковые оконные рамы – здания не имеют предметов охраны.

Между тем один из внешне отреставрированных домов, где внутренние работы продолжаются, уже успел заинтересовать и кинематографистов. С ASG заключен договор на съемки эпизод у арки дома Ажгихина (Пушкина, 38) к фильму «Пувырга» режиссера Влада Петрова. Уже на этапе сценария фильм, в котором снимается в том числе Константин Хабенский, стал лауреатом всероссийского конкурса.

«Каждое из этих зданий, конечно, по-своему интересно, в них есть определенная эксклюзивность. Таких предложений в Казани очень мало. Но почему нет? Все зависит от того, какую специализацию выбирает арендатор. Хотя, честно говоря, навскидку я не могу сказать, кому я могу предложить такие объекты. Но мое мнение, что это неплохие предложения, тем более, что у нас за те же 1000 рублей кв. метр сдают помещения в торговых центрах – в “Корстоне”, например. А место-то здесь прекрасное! Единственное, что если бизнес, связанный с потоком людей, будет не очень удобно из-за того, что парковка зачастую отсутствует», – прокомментировала Наталья Мусатова, представитель одного из риэлторских агентств, приглашенных компанией для знакомства с объектами.

Внутренние работы продолжаются в домах на Карла Маркса, 29 и 11, Пушкина, 38, Лобачевского, 3, Тукая, 16, Московской, 37 и 70, а также на Чернышевского, 28.

«История – это экономика переживаний, со временем она превращается в коммерцию», – заключила Светлана Бородина.



