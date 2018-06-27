Украинский военный признался в передаче взрывчатки Сенцову

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(Казань, 27 июня, «Татар-информ»). В Киеве в ходе конференции ОБСЕ во вторник, 26 июня, мужчина в украинской военной форме со сцены заявил, что лично передавал взрывчатку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, планировавшему теракт в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Strana.ua.
Именно он в 2014 году ввез в Крым предмет, из-за которого Сенцов был осужден, утверждает мужчина. По его словам, он предал это огласке для того, чтобы спецслужбы нашли тех, кто выдал Сенцова российским правоохранительным органам.
Кроме того, по словам военного, Сенцов обладает информацией, обнародование которой не выгодно украинским властям. «Понимаете, двадцатку, которую он получил, — это практически смертный приговор, тот масштаб знаний, который он имеет, как раз и есть подтверждение вот этих двадцати лет, которые ему дали», — сказал он.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Москалькова заявила о намерении посетить Сенцова после поездки в Киев.
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