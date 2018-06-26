Москалькова заявила о намерении посетить Сенцова после поездки в Киев

В Киеве российский омбудсмен посетит осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова и членов экипажа судна «Норд».

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует посетить осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова после поездки в Киев. Об этом она заявила после прибытия в столицу Украины, сообщает ТАСС.

«Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову», — сказала Москалькова.

Она отметила, что просила разрешить доступ врачей, предложенных адвокатами и родственниками режиссера, к Сенцову, который отказывается принимать медицинскую помощь. Москалькова выразила надежду, что сможет «убедить его в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения».

В голодовке Сенцова нет «смертельной опасности», подчеркнула российский омбудсмен.

В Киеве Москалькова посетит осужденного российского военнослужащего Максима Одинцова и членов экипажа судна «Норд».