В Татарстане из-за блокинга сохранится жаркая погода

В республике пока не побит температурный рекорд 2010 года.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На этой неделе в Татарстане сохранится жаркая погода. Об этом предупредил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.

Основываясь на прогнозе Гидрометцентра России, ученый заметил, что сейчас на территории республики наблюдается такое явление, как блокинг. Оно препятствует движению воздушных масс и отличается высоким давлением и безоблачной погодой, пояснил эксперт. И добавил, что из-за коротких ночей воздух сейчас прогревается достаточно быстро.

Несмотря на все эти факторы, побить температурный рекорд 2010 года пока не удается. Вчера в Казани воздух прогревался до 32,3 градуса, а 25 июня 2010-го – до 34,8 градуса.

Синоптики Татарстана прогнозируют, что сегодня в республике температура воздуха составит от 29 до 34 градусов (в Казани – от 31 до 33).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РТ напомнило о правилах поведения в жару.