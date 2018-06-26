В Татарстане из-за блокинга сохранится жаркая погода

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На этой неделе в Татарстане сохранится жаркая погода. Об этом предупредил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования К(П)ФУ, профессор Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба вуза.
Основываясь на прогнозе Гидрометцентра России, ученый заметил, что сейчас на территории республики наблюдается такое явление, как блокинг. Оно препятствует движению воздушных масс и отличается высоким давлением и безоблачной погодой, пояснил эксперт. И добавил, что из-за коротких ночей воздух сейчас прогревается достаточно быстро.
Несмотря на все эти факторы, побить температурный рекорд 2010 года пока не удается. Вчера в Казани воздух прогревался до 32,3 градуса, а 25 июня 2010-го – до 34,8 градуса.
Синоптики Татарстана прогнозируют, что сегодня в республике температура воздуха составит от 29 до 34 градусов (в Казани – от 31 до 33).
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Министерство здравоохранения РТ напомнило о правилах поведения в жару.
Следующая новость
30 июня отмечается Международный день астероида.
Трагедия произошла накануне вечером на Пионерском озере.
В защищенном от солнца помещении можно не только поболеть за спортсменов, но и увидеть выставку «В победе столько красоты!».
В республике пока не побит температурный рекорд 2010 года.
Трагедия случилась на глазах у очевидцев, но они не успели спасти школьницу.
Турист сам выбирает язык, на котором будет звучать аудиогид.
Строительство участка до станции Тихоново обойдется примерно в 400 миллиардов рублей.
Верховный Совет стал великолепной кузницей кадров для республики, отметил глава парламента Татарстана.
В рамках Сабантуя состоялись различные спортивные состязания и национальные конкурсы: перетягивание палки, бег в мешках, состязания на меткость.
Праздник прошел в 11-й раз и собрал артистов и сотрудников из 12 государственных театров республики.
В IV фестивале малых туристических городов России принимали участие 13 городов.
Почти все выпускники планируют продолжить учебу в вузах МВД России.
Фильм посвящен 135-летию известного татарского писателя Гаяза Исхаки по мотивам одноименной повести автора.
26 июняНовые трамваи, цветочные композиции и содержание дорог: На что тратили деньги в Татарстане в преддверии ЧМ-2018
25 июня Трусов на 42 тысячи в счет оплаты долга: как в «Новой Туре» судебные приставы разыскивали торговцев – неплательщиков налогов