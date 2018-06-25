Минздрав Татарстана напомнил о правилах поведения в жару

В жаркую погоду прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения Татарстана в связи с установившейся в республике несколько дней назад жаркой погодой напомнило о правилах поведения в жару.

Минздрав отмечает, что в жаркую погоду прежде всего следует снизить физическую активность и увеличить потребление жидкости в светлое время суток. Особенно следует сделать более частым потребление воды пожилым людям. При этом следует избегать употребления алкоголя, особенно крепких спиртных напитков.

Обостренно реагирующим на жару лицам следует оставаться в помещениях в период, когда солнце наиболее активно – с 12 до 18 часов. При выборе одежды следует отдать предпочтение вещам из легких и натуральных материалов, не пренебрегать головными уборами, избегать слишком обтягивающих предметов гардероба, замечает ведомство.

Из рациона Минздрав рекомендует полностью исключить жирную и тяжелую пищу, а также сократить потребление сладкого. Основой меню должны стать легкие негорячие блюда, овощи и фрукты.

При возможности наиболее жаркие часы можно проводить у водных объектов. При этом детям каждые полчаса можно предлагать охладиться в воде под обязательным присмотром взрослых.

Несовершеннолетних нельзя оставлять без защиты под прямыми солнечными лучами. Пребывание на солнце для получения загара сначала следует ограничить 15 – 20 минутами, больше времени стоит пребывать в тенистых местах.

Принимающим лекарства больным следует проконсультироваться со своими врачами. Высокие риски связаны с применением в жару диуретиков, антихолинергетиков и нейролептиков.