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Татар-информ

25 июня 2018, 14:25

Здоровье и среда

Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

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Фото: Михаил Захаров

В республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Завтра, 26 июня, во второй половине дня и вечером местами на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 – 22 м/с, предупреждают синоптики республики.

В Казани порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Кроме того, локально на территории региона возможен град, отмечается в предупреждении об ухудшении погодных условий Гидрометцентра РТ.

При этом в республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода. Днем воздух прогреется до 29 – 34 градусов (в том числе в Казани – до 31 – 33 градусов). Местами пройдут кратковременные дожди. 

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