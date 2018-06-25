Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и усилениях ветра

В республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода.

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Завтра, 26 июня, во второй половине дня и вечером местами на территории Татарстана ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 17 – 22 м/с, предупреждают синоптики республики.

В Казани порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Кроме того, локально на территории региона возможен град, отмечается в предупреждении об ухудшении погодных условий Гидрометцентра РТ.

При этом в республике сохранится установившаяся ранее жаркая погода. Днем воздух прогреется до 29 – 34 градусов (в том числе в Казани – до 31 – 33 градусов). Местами пройдут кратковременные дожди.