Во время матча Польша-Колумбия в очередной раз начнет действовать «последняя миля»

24 июня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня во время матча Польша-Колумбия за четыре часа до начала матча (в 17.00) начнет действовать «последняя миля», поэтому расстояние до стадиона нужно будет преодолеть пешком, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных социальных проектов».

Зрителям помогут сориентироваться волонтеры, которые будут находиться при подходе к стадиону.

«Последняя миля» будет длиться до часа ночи 25 июня.

Кроме того, собираясь на стадион, зрители должны изучить правила поведения на стадионе и не проносить на территорию запрещённые предметы, включая оружие, ножи, наркотики, зонты длиной свыше 25 см в закрытом виде, ролики, самокаты, складные стулья.

Ранее сообщалось, что болельщикам следует приехать на матч заранее и распечатывать билеты только в билетных центрах.