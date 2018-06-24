Во время матча Польша-Колумбия в очередной раз начнет действовать «последняя миля»

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Фото: dspkazan.com
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Сегодня во время матча Польша-Колумбия за четыре часа до начала матча (в 17.00) начнет действовать «последняя миля», поэтому расстояние до стадиона нужно будет преодолеть пешком, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных социальных проектов».
Зрителям помогут сориентироваться волонтеры, которые будут находиться при подходе к стадиону.
«Последняя миля» будет длиться до часа ночи 25 июня.
Кроме того, собираясь на стадион, зрители должны изучить правила поведения на стадионе и не проносить на территорию запрещённые предметы, включая оружие, ножи, наркотики, зонты длиной свыше 25 см в закрытом виде, ролики, самокаты, складные стулья.
Ранее сообщалось, что болельщикам следует приехать на матч заранее и распечатывать билеты только в билетных центрах.
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