СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: архив
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Чтобы пребывание на матче ЧМ-2018 было максимально комфортным, болельщикам следует приехать на матч заранее, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных социальных проектов».
Сегодня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.
Вход на матч откроется за 3 часа до матча — в 18.00. Болельщики могут прийти пораньше, чтобы в порядке очереди пройти обязательный досмотр на контрольно-пропускных пунктах.
Также организаторы напоминают, что до начала матча зрители смогут посмотреть различные развлекательные программы. А также посетить на территории стадиона официальные магазины, где смогут купить сувениры, еду и напитки.
Кроме того, болельщики могут сфотографироваться с призом лучшему игроку, вручаемым по окончании каждого матча, — Man of the Match Trophy Display.
Ранее сообщалось, что распечать билет на матч болельщики могут только в билетном центре.
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