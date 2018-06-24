Болельщики должны распечатать купленный билет только в билетном центре

В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.

(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Для того чтобы пройти на матч, болельщики должны распечатать купленный билет в билетном центре, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных социальных проектов».

Получить билет можно во всех городах-организаторах ЧМ-2018. В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.

Организаторы напоминают, что для прохода человек должен иметь Паспорт болельщика и действительный билет.

Владелец билета должен сохранять его на протяжении всей игры, а также иметь в виду, что войти на территорию стадиона с помощью билета можно только один раз.

Организаторы предупреждают, что на территории стадиона в день проведения матча билет получить нельзя.

Сегодня, 24 июня, в Казани состоится очередной матч, в котором будут играть сборные Польши и Колумбии.