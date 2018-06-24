Болельщики должны распечатать купленный билет только в билетном центре

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Фото: Михаил Захаров
(Казань, 24 июня, «Татар-информ»). Для того чтобы пройти на матч, болельщики должны распечатать купленный билет в билетном центре, сообщает пресс-служба АНО «Дирекция спортивных социальных проектов».
Получить билет можно во всех городах-организаторах ЧМ-2018. В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.
Организаторы напоминают, что для прохода человек должен иметь Паспорт болельщика и действительный билет.
Владелец билета должен сохранять его на протяжении всей игры, а также иметь в виду, что войти на территорию стадиона с помощью билета можно только один раз.
Организаторы предупреждают, что на территории стадиона в день проведения матча билет получить нельзя.
Сегодня, 24 июня, в Казани состоится очередной матч, в котором будут играть сборные Польши и Колумбии.
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24 июня в 21.00 в Казани состоится очередной матч ЧМ-2018, в котором будут участвовать сборные Польши и Колумбии.
В Казани билетный центр расположен по адресу Кремлевская набережная, 5.
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