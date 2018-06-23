В Барнауле прогулочный теплоход столкнулся с мостом

В результате ЧП пострадали пятнадцать человек.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Барнауле из-за урагана шедший по Оби прогулочный теплоход столкнулся с мостом. В результате ЧП пострадали 15 человек.

По информации портала «Вести 22», речь идет о теплоходе «Барракуда», который из-за штормового ветра ударился об опору моста. Сославшийся на источник в МЧС пресс-секретарь Правительства Алтайского края Алексей Спесивцев сообщил, что на борту находились 158 человек и все они благополучно эвакуированы.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что с опорой автомобильного моста столкнулось состоящее из теплохода и баржи плавучее кафе «Барракуда» со 120 пассажирами на борту. В результате травмы, не представляющие опасности для жизни и здоровья, получили 15 человек.

«Интерфакс» же со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула передает, что не названный по имени теплоход отнесло к противоположному берегу Оби. Травмы получили шесть человек, все они доставлены в больницы.

Кроме того, очевидцы рассказали «Вестям 22», что в шторм на Оби попал и еще один прогулочный теплоход. Волна выбила на нем стекла, из-за чего несколько пассажиров получили порезы. Судно переждало непогоду на мели. «МК в Барнауле» пишет, что это был теплоход «Москва». Официального подтверждения второго инцидента пока нет.

Кроме того, сегодняшний ураганный ветер уронил строительный кран в центре Барнаула, погиб рабочий. Обрушившийся на город удар стихии зафиксирован на видео.