В Барнауле прогулочный теплоход столкнулся с мостом

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Сегодня в Барнауле из-за урагана шедший по Оби прогулочный теплоход столкнулся с мостом. В результате ЧП пострадали 15 человек.
По информации портала «Вести 22», речь идет о теплоходе «Барракуда», который из-за штормового ветра ударился об опору моста. Сославшийся на источник в МЧС пресс-секретарь Правительства Алтайского края Алексей Спесивцев сообщил, что на борту находились 158 человек и все они благополучно эвакуированы.
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР сообщает, что с опорой автомобильного моста столкнулось состоящее из теплохода и баржи плавучее кафе «Барракуда» со 120 пассажирами на борту. В результате травмы, не представляющие опасности для жизни и здоровья, получили 15 человек.
«Интерфакс» же со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула передает, что не названный по имени теплоход отнесло к противоположному берегу Оби. Травмы получили шесть человек, все они доставлены в больницы.
Кроме того, очевидцы рассказали «Вестям 22», что в шторм на Оби попал и еще один прогулочный теплоход. Волна выбила на нем стекла, из-за чего несколько пассажиров получили порезы. Судно переждало непогоду на мели. «МК в Барнауле» пишет, что это был теплоход «Москва». Официального подтверждения второго инцидента пока нет.
Кроме того, сегодняшний ураганный ветер уронил строительный кран в центре Барнаула, погиб рабочий. Обрушившийся на город удар стихии зафиксирован на видео.
Следующая новость
Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей.
В своем видео Кевин Эстебан Ривера Бермудес высмеял манеру бразильского футболиста падать на газон при любой возможности.
Пожар в небольшом бревенчатом доме в селе Акзегитово Зеленодольского района республики произошел поздно ночью в субботу, 23 июня.
Нижнекамец Шафигуллин задрафтован командой «Лос-Анджелес Кингс».
Игра второго тура группового этапа чемпионата мира между поляками и колумбийцами пройдет в Казани 24 июня.
Главный тренер сборной Польши прокомментировал расклад сил перед матчем против колумбийской команды в Казани.
Президент Татарстана посетил скачки на призы в честь Сабантуя на Казанском ипподроме.
Полузащитник сборной Польши отметил, что его команде очень важно сдержать лидера колумбийцев Хамеса Родригеса.
Полузащитник сборной Польши перед матчем с колумбийцами заявил, что его команда сделала правильные выводы после поражения на чемпионате мира.
Футболист «Монако» и польской сборной сможет выйти на поле в казанском матче чемпионата мира.
Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны.
В столице Татарстана полузащитник будет выступать на правах аренды.
Поводом для проверки стал скандал вокруг ООО «Челны-мясо», которое наклеило на произведенную им свинину стикер с надписью «халяль».
Во втором туре группового этапа чемпионата мира колумбийцы в Казани сыграют со сборной Польши.
В своем втором матче чемпионата мира по футболу в России колумбийцы сыграют в Казани против сборной Польши.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани