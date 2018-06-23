В Сети появилось видео обрушившегося на Барнаул урагана

Ролик скомпилирован из записей пользователей Instagram’а, зафиксировавших шторм.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). На видеохостинге YouTube появилось видео обрушившегося сегодня на Барнаул урагана.

Ролик скомпилирован из записей пользователей Instagram’а, зафиксировавших удар стихии. Его создатель обратил внимание на почти апокалиптический размах события.

Ураганный ветер уронил строительный кран в центре Барнаула, в результате чего погиб рабочий. Почти весь город остался без электричества, а его часть лишилась еще и воды.

Кроме того, пострадал шедший во время шторма по Оби теплоход «Барракуда».