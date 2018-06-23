В Барнауле ураган повалил подъемный кран

В результате ЧП погиб один рабочий.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В центре Барнаула ураганный ветер повалил строительный кран, при этом погиб один рабочий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Алтайскому краю.

По словам очевидцев происшествия, кран упал на припаркованные автомобили, а его стрела задела здание Дворца бракосочетания.

Следователи выясняют обстоятельства инцидента, устанавливают личность погибшего и компанию, в которой он работал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В результате обрушившегося на Барнаул урагана почти весь город остался без электричества, а часть города лишилась воды. Ветер повалил многие деревья, заборы и рекламные щиты.