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Установлена предварительная причина хлопка газа в Заинске

Татар-информ

22 июня 2018, 20:37

Происшествия

Жители разрушенного от хлопка газа подъезда в Заинске расселены

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Фото: соцсети

В результате происшествия один человек скончался в больнице.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Из пострадавшего от хлопка газа крайнего подъезда дома в Заинске расселили 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Президента РТ.

Некоторые жильцы временно переехали к родственникам, часть жильцов — в гостиницу «Аркадия». Возможно дополнительные места предоставят в Ледовом дворце.

Информации о пострадавших, которые могли остаться под завалами, на данный момент нет.

Созвано КЧС. На место происшествия подъедет автокран, который будет разбирать перекрытия конструкции пострадавшего подъезда. Если окажется, что несущие конструкции не пострадали, то будет возможность постепенно восстановить подъезд. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в жилом многоквартирном доме № 71 по улице Никифорова произошел хлопок газа.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, в результате хлопка газового баллона пострадали 10 человек, в том числе восьмилетняя девочка. Пять человек в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице Заинска, двое — в состоянии шока, им госпитализация не потребовалась.

Взрослый мужчина, который находился в состоянии крайней степени тяжести, от полученных травм скончался в больнице.

Ребенка и одного взрослого на вертолете Санавиациии везут в ожоговый центр РКБ Казань.

Прокуратура РТ начала проверку по факту ЧП.

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