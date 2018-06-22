ЧП произошло сегодня днем в доме №71 по улице Никифорова.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Прокуратура РТ начала проверку по факту хлопка газа в жилом доме Заинска, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в доме №71 по улице Никифорова в Заинске произошел хлопок газового баллона, в результате чего обрушились потолочные перекрытия в трехкомнатной квартире на последнем этаже пятиэтажки.

Из частично разрушенного дома удалось спасти пятерых человек. Двое из пострадавших находятся в больнице в состоянии крайней степени тяжести.

На место происшествия выехал Заинский городской прокурор Ринат Каримов. Он будет координировать ситуацию и действия сотрудников экстренных служб.

Прокуратурой организована проверка по факту ЧП, по результатам которой будут приняты меры прокурорского реагирования.

