В результате происшествия никто не погиб.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Заинске от хлопка газа разнесло квартиру в пятиэтажке, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС Росси по РТ.

Сообщение о хлопке газа в доме № 71 по улице Никифорова поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в 17.15.

К месту ЧП прибыли ПСЧ №88, которые обнаружили, что произошел хлопок газового баллона в трехкомнатной квартире на верхнем этаже пятиэтажного имногоквартирного жилого дома. В результате инцидента были сильно повреждены потолочные перекрытия.

Спасателям Зинского гарнизона удалось спасти из дома троих пострадавших. Одного из жильцов спускали из квартиры с помощью автолестницы.



На данный момент известно, что в результате ЧП никто не погиб. Сообщается, что пострадал один человек. Его личность устанавливается.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава РТ, в результате хлопка газового баллона пострадали 4 человека, среди которых 13-летний ребенок. Двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Двое других пострадавших – в состоянии средней степени тяжести.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу города.

Первые фотографии с места ЧП стали размещать очевидцы происшествия в соцсетях. На кадрах видно, что частично разрушена крыша и верхний этаж здания.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, из-под завалов спасатели достали женщину. В настоящий момент ей накладывают шину.