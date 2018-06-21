После матча в Казани иранский фанат расцеловал корреспондента «Пятого канала»

Футбольный фанат не смог справиться с обуреваемыми его эмоциями.

(Казань, 21 июня, «Татар-информ»). После состоявшегося накануне матча Иран – Испания в Казани иностранный болельщик поцеловал корреспондента «Пятого канала» Равиля Мукменова, который вел репортаж со стадиона «Казань Арена».





Иранский фанат не смог справиться с обуреваемыми его эмоциями. Игра вчера выдалась крайне напряженной: сборная Испании с трудом обыграла Иран в матче чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.



Случай проявления больших эмоций в отношении репортеров происходит далеко не впервые. Ранее житель Казани попытался поцеловать корреспондента FOX Sports, ведущего репортаж с улицы Баумана. Корреспондент уклонился от проявления нежности, но показал жителю Казани одобрительный жест — большой палец.





А мексиканский телерепортер Мария Фернанда Мора побила микрофоном футбольного фаната за домогательства. Бурная реакция телеведущей стала вирусной в сети. Мора вела репортаж у стадиона Гвадалахары, где местная команда выиграла у клуба из Торонто.