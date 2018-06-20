Сборная Испании с трудом обыграла Иран в матче чемпионата мира в Казани

Единственный гол в матче в начале второго тайма забил центрфорвард испанской команды Диего Коста.

(Казань, 20 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Во втором матче казанской программы чемпионата мира сборная Испании с минимальным счетом переиграла команду Ирана: победу подопечным Фернандо Йерро принесла настырность центрфорварда Диего Косты. О том, как иранские болельщики раскачали «Казань Арену», а фаворит снова победил, — в репортаже «Татар-информ».

Матч сборных Испании и Ирана стал второй игрой чемпионата мира в Казани и внезапно обрел смысл для российского болельщика — многие считали, что именно в этом противостоянии определится соперник хозяев мундиаля по 1/8 финала. Вечером 20 июня сборная России официально обрела статус участника плей-офф после победы Уругвая над Саудовской Аравией, поэтому изначально не самая интересная с точки зрения борьбы игра испанцев и иранцев стала очень важной.

Из стана «красной фурии» — так называют сборную Испании — накануне пришли ободряющие новости: наставник команды Фернандо Йерро на пресс-конференции заявил о том, что основной крайний защитник Дани Карвахаль восстановился от травмы и готов выйти на поле. Так и произошло: игрок мадридского «Реала» занял место на правой бровке обороны, которую в дебютном матче испанцев на мундиале бороздил Начо.

Иранцы, напротив, потеряли основного защитника Рузбеха Чешми — он получил повреждение на тренировке и, судя по всему, на чемпионате мира больше не сыграет.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш раскрыл секрет успеха в будущей игре. «Мы должны работать только с максимальной отдачей, как можно больше пытаться завладеть мячом и быть сплоченной командой. Мои игроки — бойцы, они способны на многое», — подчеркнул многоопытный наставник. Ожидалось, что на стороне сборной Ирана будут и трибуны: целый день поклонники иранской команды галдели и шумели по всей Казани, а к вечеру стали перемещаться на «Казань Арену».

Со стартовым свистком стадион закипел и забурлил — многочисленные болельщики сборной Ирана не утруждали себя красивыми перфомансами или кричалками, просто создавая на стадионе невообразимый шумовой фон. Любое позитивное действие своих игроков или ошибку соперника иранцы встречали восторженным гулом, от которого закладывало уши.

Команда Карлуша Кейруша предсказуемо отдала мяч и территорию испанцам, сделав ставку на плотную оборону у своих ворот. В первом тайме план наставника иранцев сработал идеально: защищаясь и числом, и умением, его футболисты не позволили «красной фурии» создать по-настоящему опасных моментов — за все 45 минут можно вспомнить лишь несколько ударов Давида Сильвы. Именно этот полузащитник чаще других оказывался у сборной Испании в хороших позициях, но лишь один его выстрел со штрафного пришелся в створ ворот Али Бейранванда.

В передней линии команды Кейруша работал Сердар Азмун, который пытался затруднять начало атак соперника. Испанский голкипер Давид Де Хеа в первом тайме остался без работы — иранцы организовали пару-тройку неплохих подходов к чужой штрафной, но до ударов в створ дело не дошло.

После перерыва игра пошла гораздо веселее, моменты стали возникать один за другим. Сначала испанцы дважды могли открывать счет: после углового им помешал это сделать защитник иранской команды, а чуть позже потрясающий дальний удар потащил Бейранванд. Подопечным Кейруша удался вполне симметричный ответ — на убойной позиции оказался Карим Ансарифард и плотным выстрелом «погладил» сетку ворот с внешней стороны. Болельщикам на секунду почудилось, что это гол, и они загудели пуще прежнего: казалось, «Казань Арену» вот-вот поднимет в воздух и унесет в неизвестном направлении.

В следующей атаке испанцы все же забили — главный enfant terrible мирового футбола Диего Коста вынудил защитника ошибиться и оформил третий гол в двух матчах. Иранцев пропущенный мяч не смутил, а только раззадорил: после подачи штрафного Саид Эзатолахи пробил Де Хеа, но сделал это из офсайда. Уругвайский арбитр Андрес Кунья поднял руку вверх, и в эту секунду тысячи болельщиков сборной Ирана на трибунах и у телевизоров стали самыми несчастными людьми на свете. Несмотря на это, подопечные Кейруша продолжили искать счастья в атаке и создали несколько опасных выходов к воротам Де Хеа — подвело исполнительское мастерство.

Испанцы чуть ослабили хватку в последние десять минут и едва не поплатились: Амири прокинул мяч между ног Пике, вырезал подачу, и удар головой Тареми пошел чуть выше перекладины. Этот шанс стал последней возможностью сборной Ирана что-то изменить в матче — испанцы грамотно доиграли встречу в обороне и вместе с командой Португалии возглавили группу B чемпионата мира в России.

Футбол, чемпионат мира. Групповой этап. Группа B, второй тур.

Испания — Иран — 1:0 (0:0)

Гол: Диего Коста (54′, 1:0).

Желтые карточки: нет — Амири (79′), Эбрахими (90+’).

Испания: Де Хеа, Альба, Пике, Рамос, Карвахаль, Бускетс, Иньеста (Коке, 71′), Иско, Васкес (Асенсио, 79′), Сильва, Коста (Родриго, 89′).

Иран: Бейранванд, Резаэян, Хоссейни, Пурлиганджи, Хаджсафи (Мохаммади, 69′), Эзатолахи, Эбрахими, Амири (Годдос, 86′), Тареми, Ансарифард (Джаханбахш, 74′), Азмун.

Судья: Андрес Кунья (Уругвай).

Стадион: «Казань-Арена», 42718 зрителей.