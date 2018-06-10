Казанец пытался поцеловать корреспондента FOX Sports

Видеозапись забавного случая попала в социальные сети.

(Казань, 10 июня, «Татар-информ»). Казанец попытался поцеловать корреспондента FOX Sports, ведущего репортаж с улицы Баумана в прямом эфире. Видеозапись забавного инцидента появилась в социальных сетях.

На кадрах видно, как молодой человек в темных очках, говорящий по телефону, подкрадывается к журналисту, чтобы поцеловать его в щеку. Корреспондент уклонился от проявления нежности, но показал жителю Казани одобрительный жест — большой палец.

Перекинувшись с мужчиной парой слов, журналист продолжил свой репортаж.