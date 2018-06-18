Госдума планирует рассмотреть законопроект о пенсионной реформе 19 июля

Точная дата рассмотрения законопроекта пока не назначена.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Госдума планирует рассмотреть в первом чтении проект закона о пенсионной реформе 19 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева.

«Возможно, это будет 19 июля», — заявил Исаев. Такая дата обсуждается, добавил он.

14 июня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о начале рассмотрения реформы по повышению пенсионного возраста с 2019 года.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не принимает участия в обсуждении пенсионной реформы, и пока к нему рано обращаться по этому вопросу.