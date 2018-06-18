Песков: «Преждевременно обращаться к Путину по поводу пенсионной реформы»

Обсуждением пенсионной реформы занимаются Правительство России и Госдума, и ни АП, ни Президент не являются участниками этой работы, заявил Песков.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Пенсионной реформой занимается Правительство, и Президент РФ Владимир Путин пока не принимает участие в обсуждении этого вопроса. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли меняться план реформы, который был представлен Премьер-министром.

Он отметил, что «окончательных очертаний реформы, которая будет проведена, пока не видно».

В администрации Президента получают информацию о ходе обсуждения пенсионной реформы, которое ведется в Правительстве и в Госдуме, но ни АП, ни Президент не являются участниками этой работы, объяснил представитель Кремля.

«Пока преждевременно обращаться к Президенту», — сказал он.

14 июня Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в 2019 году начнется поэтапное повышение пенсионного возраста на 5 лет для мужчин и на 8 — для женщин.