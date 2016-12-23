Айрат Фаррахов прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

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Фото: архив/Султан Исхаков
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Поэтапное повышение пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин является не самым жестким вариантом. Таким образом депутат Государственной Думы ФС РФ от Татарстана Айрат Фаррахов прокомментировал решение Правительства об увеличении пенсионного возраста.
При этом парламентарий заметил, что повышение возраста выхода на пенсию позволит обеспечить реальный рост пенсий. Он напомнил, что Пенсионный фонд России зависит от трансфертов из федерального бюджета. По его мнению, реформа позволит уменьшить эту зависимость.
Ранее постепенную пенсионную реформу анонсировал Премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев.
Полностью ознакомиться с мнением Айрата Фаррахова об увеличении пенсионного возраста можно на сайте «События».
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