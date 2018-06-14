Правительство предусмотрело переходный период для пенсионной реформы

Повышение пенсионного возраста должно будет завершиться только в 2034 году.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Правительство РФ предусмотрело переходный период для пенсионной реформы. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется до 2028 года, а для женщин – до 2034-го. Об этом сообщает РБК со ссылкой на справку Экспертно-аналитического управления Госдумы, составленную на основе документа.

После завершения переходного периода возраст выхода на пенсию, как и сообщали ранее СМИ, составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Первыми с увеличением пенсионного возраста столкнутся мужчины 1959 и женщины 1964 годов рождения. Они смогут уйти на заслуженный отдых в 2020 году вместо 2019-го.

Необходимость пенсионной реформы кабинет обосновывает изменением демографической ситуации в России в связи с общемировым трендом старения населения.

При этом Правительство рассчитывает, что пенсионная реформа позволит увеличивать пенсии неработающим пенсионерам почти на 1 тыс. рублей в год вместо тех 400 – 500 рублей, на которые они увеличивались последние три года.

Ранее холдинг «Ромир» узнал, что 92 процента россиян выступают против увеличения пенсионного возраста.