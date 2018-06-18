В Казани отремонтирована четверть всех котельных

За последние три года АО «Казэнерго» модернизировало 13 котельных.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). В Казани четверть всех котельных прошли модернизацию и реконструкцию. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Он напомнил, что отопительный сезон в 2017-2018 гг. в Казани начался 20 сентября и закончился 2 мая. При подготовке к сезону в столице Татарстана было заменено 60 км тепловых сетей и модернизированы шесть котельных АО «Казэнерго». Всего предприятие «Казэнерго» за последние три года переоборудовало 13 котельных.

«Благодаря поддержке республики за последние пять лет в Казани переключено 45 многоквартирных домов и социальных объектов от ведомственных источников на сети АО „Казэнерго“», — отметил Гиниятуллин.

По его словам, на сегодняшний день в Казани четверть всех котельных модернизирована и реконструирована.

Ранее сообщалось, что этим летом в Казани планируется отремонтировать 40 км тепловодов и модернизировать четыре котельных.