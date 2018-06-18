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Татар-информ

18 июня 2018, 10:36

Общество

До Березовой рощи в день проведения Сабантуя будут курсировать 73 автобуса

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Фото: архив/Михаил Захаров

Добраться до одной из двух площадок проведения праздника можно будет от четырех остановок в Казани.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Перевозку до Березовой рощи, одной из двух площадок проведения казанского Сабантуя, будут осуществлять 73 автобуса. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Сабантуй в этом году отпразднуют в Казани 23 июня на двух площадках — в лесопарковой зоне озера Лебяжье и в Березовой роще. 

«По специальной схеме будет организовано транспортное обслуживание населения в день проведения Сабантуя. До Березовой рощи желающие смогут добраться специальными автобусными маршрутами от четырех остановочных пунктов. Это станция метро Проспект Победы, 10-й микрорайон, филармония на Павлюхина и остановка на улице Глазунова», — отметил докладчик.

Автобусы будут ходить с 8 утра до полного окончания праздничных мероприятий и вывоза всех гостей с площадки. Оплата проезда — по обычному внутригородскому тарифу. Кроме того, до площадки можно будет добраться и на электричке со станции «Казань-1».

До Лебяжьего озера можно будет доехать автобусами под номером 36, 46 и 72. Для этого необходимо доехать до остановочного пункта Ремплер поселка Залесный. Оттуда до площадки Сабантуя с интервалом в пять минут будут ходить бесплатные шаттлы. 

Автобусы по улице Горьковское шоссе будут работать в усиленном режиме, также отметил Абзалов.

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