Этим летом в Казани отремонтируют четыре котельных и 40 км тепловодов

В летний период планируется провести текущий ремонт более 11,5 тыс. км внутридомовых сетей отопления.

(Казань, 18 июня, «Татар-информ»). Этим летом в Казани отремонтируют 40 км тепловодов и модернизируют четыре котельных. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.



Энергетические предприятия Казани в течение трех летних месяцев подготовят к работе шесть основных источников теплоснабжения, 135 котельных АО «Казэнерго» и 48 ведомственных котельных.



По словам Гиниятуллина, планируется провести осмотр, промывку, опрессовку и ремонт 11,5 тыс. км внутридомовых сетей отопления. Предполагается модернизация оборудования и ремонт четырех котельных АО «Казэнерго», расположенных по улицам Литвинова, Зеленой и Космонавтов.



«К предстоящему отопительному периоду в Казани готовятся 5728 многоквартирных домов и общежитий и 800 объектов социальной сферы. Все работы по подготовке жилищного фонда и социальной сферы должны быть завершены до 1 сентября», — подчеркнул Гиниятуллин.



Значительное влияние на процесс подготовки сферы ЖКХ к сезону окажет капительный ремонт домов, отметил заместитель руководителя исполкома.



«В текущем году в программу капитального ремонта вошло 142 дома с заменой системы отопления. Кроме того, в 131 доме будет установлено 148 узлов погодного регулирования отопления, что доведёт охват жилого фонда автоматикой до 63 процентов», — сообщил Гиниятуллин.