Николя Саркози: «В Казани атмосфера – фантастическая!»

Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Прибывший сегодня в Казань экс-президент Франции Николя Саркози на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым оценил атмосферу в столице Татарстана во время чемпионата мира по футболу, назвав ее фантастической. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!» — сказал Саркози, осматривая виды Казани с панорамной площадки возле Губернаторского дворца Казанского Кремля.

Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.

«Поскольку Николя Саркози — наш гость, гость республики, то и я буду болеть за сборную Франции вместе с ним», — сказал Рустам Минниханов.

Мы постараемся сделать, так чтобы все клубы, болельщики и гости почувствовали нашу российскую теплоту, наше гостеприимство, уверен, что это хорошее событие, и желаю всем хорошего футбола, сказал Президент РТ.

Ранее сообщалось, что в матче между сборными Франции и Австралии французы одержали победу со счетом 2:1.