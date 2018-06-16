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Татар-информ

16 июня 2018, 18:47

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Николя Саркози: «В Казани атмосфера – фантастическая!»

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Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Прибывший сегодня в Казань экс-президент Франции Николя Саркози на встрече с Президентом РТ Рустамом Миннихановым оценил атмосферу в столице Татарстана во время чемпионата мира по футболу, назвав ее фантастической. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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«Я счастлив за россиян, которые получили такую замечательную и ответственную возможность принимать чемпионат. Вчера я был в Москве, сегодня — в Казани, атмосфера — фантастическая!» — сказал Саркози, осматривая виды Казани с панорамной площадки возле Губернаторского дворца Казанского Кремля.

Рустам Минниханов рассказал гостю о футбольном стадионе «Казань-Арена» и пообещал Саркози, что будет болеть за команду Франции вместе с ним. 

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«Поскольку Николя Саркози — наш гость, гость республики, то и я буду болеть за сборную Франции вместе с ним», — сказал Рустам Минниханов.

Мы постараемся сделать, так чтобы все клубы, болельщики и гости почувствовали нашу российскую теплоту, наше гостеприимство, уверен, что это хорошее событие, и желаю всем хорошего футбола, сказал Президент РТ.

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