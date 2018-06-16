Французы начали чемпионат мира по футболу тяжелой победой над австралийцами в Казани

Подопечные Дидье Дешама обыграли «соккеруз» со счетом 2:1, автором победного гола стал Поль Погба.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Франции по футболу победой над командой Австралии открыла программу чемпионата мира по футболу – 2018 в Казани — в тяжёлом матче подопечные Дешама обыграли «соккеруз» со счетом 2:1. Автором победного года стал Поль Погба.

Казань стала пятым российским городом после Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Сочи, куда пришел чемпионат мира по футболу — матчем австралийских «соккеруз» и «трехцветных» французов в столице Татарстана стартовал третий игровой день мундиаля. Фаворитом этой игры многие называли европейцев: два года назад они остановились в шаге от «золота» первенства континента.

Некоторые эксперты пророчат сборной Франции победу на чемпионате мира, поэтому вряд ли кто-то видел австралийцев серьезной преградой на их пути. Казанцам везет с матчами высокого уровня в последние два года — на Кубке конфедераций здесь по два раза играли португальцы, мексиканцы и чилийцы, один раз приезжала сборная Германии. На чемпионате мира для столицы Татарстана жеребьевка также прошла удачно: вместо матчей Тунис — Марокко или Панама — Коста-Рика казанцы получили возможность увидеть сборные Франции, Испании, Германии, Колумбии. Последние наряду с австралийцами и японцами выбрали Казань для проживания на весь мундиаль: по словам министра по делам молодёжи и спорту РТ, все они остались довольны предоставленными условиями.

Перед дебютной игрой чемпионата мира в Казани над столицей Татарстана кто-то будто опрокинул банку апельсинового сока, поскольку австралийцы в желтых футболках были везде — гуляли по центру города, распевали песни в общественном транспорте, братались с французами на подступах к стадиону. Болельщики в общей сложности добирались в Казань больше 20 часов, но энергии болельщиков из страны кенгуру можно было только позавидовать.

Французов было гораздо меньше, но без поддержки «трехцветные» на первом матче мундиаля не остались. И если австралийских фанатов вполне можно назвать хозяевами трибун «Казань-Арены», то на поле свои порядки сопернику диктовали французские футболисты. Это было ожидаемо, класс подопечных Дидье Дешама гораздо выше — они играют за мадридский «Реал», «Барселону», мюнхенскую «Баварию», «Манчестер Юнайтед» и другие мировые топ-клубы. Французы доминировали весь первый тайм, австралийского вратаря Мэтью Райана на прочность по очереди испытали Килиан Мбаппе, Поль Погба и Антуан Гризманн. Партнеры Райана по команде использовали тактику мелкого фола, которая вскоре вышла для них боком — уже на 13-й минуте Мэтью Леки схлопотал желтую карточку.

Наследники англичан (до 1901 года Австралия была колонией Великобритании) взяли на вооружение британский стиль футбола, максимально внимательно обороняясь и в случае необходимости без зазрения совести играя на отбой. «Гвардейцы» Дешама, который нервно выдохнул перед выходом на поле, пытались забрасывать мяч за спины защитникам на быстроногого Мбаппе. Самый опасный момент у ворот французов «трехцветные» устроили сами себе — после штрафного в исполнении австралийцев Корентен Толиссо едва не срезал мяч в свои ворота, но голкипер Уго Льорис выручил партнера.

На старте второго тайма «маленький принц» Гризманн убегал к чужим воротам, и его остановили при помощи подката. Аргентинский арбитр Андрес Кунья сначала проигнорировал падение француза, однако, получил сигнал от судьи видеоповтора и назначил пенальти. Сам Гризманн его уверенно реализовал, а команда Франции повела в счете.

В лидерах «трехцветные» ходили недолго: в защитника Самюэля Умтити на секунда вселился Марадона. Проблема в том, что в этот момент игрок обороны находился в своей штрафной — здесь Кунья уже без всяких просмотров видео назначил пенальти за игру рукой. Бить взялся капитан австралийцев Миле Единак, которого легко спутать с дровосеком: возможно, своей огромной бородой игрок просто-напросто напугал Льориса. Гол сборной Австралии поднял на ноги трибуны «Казань-Арены» — неистовые болельщики «соккеруз», казалось, не верили своему счастью.

Посещаемость дебютного матча в столице Татарстана оказалась на уровне, матч с трибун посмотрели 41 279 человек. Австралийцы ещё в середине второго тайма стали потягивать время, и медленно уходящего с поля Томми Рогича освистали немногочисленные французские болельщики. Едва стартовала последняя десятиминутка матча, «трехцветные» сумели во второй разы матче выйти вперед — мяч после удара Погба от перекладины залетел в ворота, арбитр указал на центр. После на экране продемонстрировали систему определения голов, и австралийцев стало по-человечески жаль: снаряд заполз за ленточку на считанные сантиметры. Наставник «соккеруз» Берт Ван Марвейк за пять минут до конца бросил в бой самого молодого футболиста мундиаля Даниэля Арзани, однако, стать для своей командой джокером 19-летний паренек не сумел.

Французы в тяжелом матче все-таки обыгрывают Австралию и одерживают первую победу на чемпионате мира в России.

Футбол, чемпионат мира. Групповой этап, группа C. Первый тур.

Франция — Австралия — 2:1 (0:0)

Голы: Гризманн (58′, 1:0), Единак (62′, 1:1), Погба (81’, 2:1)

Желтые карточки: Толиссо (76′) — Леки (13′), Рисдон (57′), Бехич (87′).

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Толиссо (Матюиди, 78′), Гризманн (Жиру, 70′), Мбаппе, Дембеле (Фекир, 70′).

Австралия: Райан, Бехич, Миллиган, Сейнсбери, Рисдон, Муй, Единак, Рогич (Ирвайн, 72′), Круз (Арзани, 85′), Леки, Наббут (Юрич, 64′).

Судья: Андрес Кунья (Уругвай).

Стадион: «Казань-Арена», 41 279 зрителей.