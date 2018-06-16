Президент Татарстана выразил соболезнования вдове Говорухина

Минниханов отметил, что каждый фильм режиссера – это талантливое, яркое произведение, и честное, глубокое высказывание настоящего патриота.

(Казань, 16 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями Галине Говорухиной в связи с кончиной ее супруга. Текст опубликован на сайте Правительства.

«Уважаемая Галина Борисовна! От имени татарстанцев, от меня лично примите самые искренние соболезнования в связи с кончиной Вашего супруга, выдающегося российского кинематографиста Станислава Сергеевича Говорухина. Наша страна, многонациональная российская культура понесли огромную утрату – из жизни ушла уникальная масштабная личность неповторимого творческого дарования», – говорится в тексте телеграммы.



Рустам Минниханов отметил, что каждый фильм режиссера – это талантливое, яркое художественное произведение, и честное, глубокое высказывание настоящего патриота. По словам главы республики, общественная деятельность Станислава Сергеевича также всегда была направлена на благо людей, парламентарий внес значительный вклад в развитие российского государства.

«Многогранное творческое наследие легендарного Станислава Говорухина, его добрые дела, светлая, благодарная память об этом большом Человеке остаются в наших сердцах», – подчеркнул Рустам Минниханов (орфография автора соблюдена – прим. Т-и).



Ранее председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина.