Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина

Глава парламента направил телеграмму в адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин от имени депутатов выразил соболезнования семье, коллегам и всем россиянам в связи с кончиной депутата Госдумы семи созывов, кинорежиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщает пресс-служба парламента республики.

В телеграмме на имя Председателя Госдумы Вячеслава Володина говорится, что Станислав Говорухин «прошел свой жизненный путь достойно и честно, внес выдающийся вклад в развитие российского парламентаризма и отечественного киноискусства».

«В скорбные дни о таких людях, как он, говорят: “С ними уходит эпоха”. И это действительно так. В памяти друзей, коллег, поклонников его таланта, всех, кто знал Станислава Сергеевича, он навсегда останется сильным, порядочным и добрым человеком, признанным мастером и ярким художником, – отмечается в соболезновании. – Неоднократно обсуждая со Станиславом Сергеевичем реалии современной общественно-политической жизни, я каждый раз убеждался в его истинной любви к Родине, поражался масштабу личности и силе его характера».