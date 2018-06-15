Китай объявил о вводе пошлин на 659 американских товаров

В общей сложности новые сборы затронут товары на 50 миллиардов долларов.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Китай в ответ на введенные Соединенными Штатами 25-процентный пошлины введет аналогичные пошлины на 659 американских товаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР.

В общей сложности новые сборы затронут товары на 50 млрд долларов – продукцию на аналогичную сумму обложат пошлинами и США.

При этом пошлины на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты на 34 млрд долларов начнут взиматься с 6 июля. Сроки введения пошлин на энергетику, химическую промышленность и медицинское оборудование станут известны позже, замечает агентство Bloomberg.

Ранее Президент США Дональд Трамп обложил 25-процентными сборами 1102 китайских товара, обвинив при этом Китай в хищении интеллектуальной собственности и технологий. В ответ Министерство коммерции КНР анонсировало зеркальный ответ на американские пошлины.