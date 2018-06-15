Китай пригрозил зеркально ответить на пошлины США

Трамп анонсировал введение пошли на китайские товары на сумму 50 млрд долларов.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Министерство коммерции Китая пригрозило зеркально ответить на вводимые Соединенными Штатами торговые пошлины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление ведомства.

Достигнутые в ходе проходивших в Вашингтоне в мае консультаций экономические и торговые договоренности будут аннулированы, подчеркнули в министерстве.

Китайская сторона выразила сожаление в связи с тем, что «США проигнорировали консенсус <...> и спровоцировали торговую войну», отметив при этом негативное влияние американского решения на международную торговлю.

Министерство коммерции КНР также пообещало «ответить жестко и сильно, чтобы защитить интересы страны и ее людей».

Ранее Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин на импорт китайских товаров на сумму в 50 млрд долларов. При этом он обвинил Китай в хищении интеллектуальной собственности и технологий. Если КНР рискнет пойти на те или иные ответные меры, Штаты введут новые пошлины, предупредил американский лидер.

Точный список китайских товаров, которые будут обложены пошлинами, не опубликован. Прежде планировалось, что перечень будет включить свыше тысячи наименований.