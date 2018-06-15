Трамп утвердил пошлина на товары из Китая на 50 млрд долларов

Пекин подготовил ответные меры.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп утвердил пошлины на китайские товары на сумму около 50 млрд долларов, пишут «Известия» со ссылкой на Wall Street Journal.

Список продукции, ввоз которой будет облагаться сбором в 25 процентов, американское торговое представительство опубликует в пятницу, 15 июня.

Введением пошлин на импорт товаров Вашингтон хочет продолжить давление на Китай, отмечает издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Пекин же в свою очередь пытается получить технологии фирм США.

В Китае уже готов ответный список пошлин, заявили в Пекине.