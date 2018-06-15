Экс-глава предвыборного штаба Трампа взят под стражу

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Суд в Вашингтоне отправил под арест бывшего руководителя избирательного штаба действующего Президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Судья Эми Берман пришла к выводу, что политтехнолог пытался связаться со свидетелями по делу о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, фигурантом которого он является. Она отозвала внесенный ранее залог в 10 млн долларов и изменила Манафорту меру пресечения.
Защита при этом просила суд оставить политтехнолога на свободе, составив перечень запрещенных и разрешенных контактов.
Сначала против Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса выдвинули обвинения по 12 пунктам. В частности, их обвинили в сговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, работе в качестве иностранного агента без регистрации и непредоставлении отчетов об иностранных счетах.
Позднее Манафорту и россиянину Константину Килимнику были предъявлены новые обвинения. Их заподозрили в попытках давить на свидетелей.
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