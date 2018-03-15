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Политика

Манафорту может грозить до 305 лет тюрьмы

15 марта 2018, 07:50

Дело экс-руководителя штаба Трампа будет рассматривать окружной суд в Александрии, штат Вирджиния.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). Если бывший руководитель предвыборного штаба Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Пол Манафорт будет признан виновным по всем пунктам обвинения, ему может грозить до 305 лет тюрьмы. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал CNN.

Дело политтехнолога будет рассматривать окружной суд в Александрии, штат Вирджиния. Сам процесс должен начаться 10 июля.

При этом федеральный судья этого суда Т. С. Эллис заметил, что характер обвинений и объем доказательств указывают на то, что «подсудимый с большой вероятностью проведет остаток жизни в тюрьме».

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с марта по август 2016 года. Ему предъявлены обвинения по 12 статьям. В частности, он обвиняется в сговоре против США и сговоре с целью отмывания средств. 


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