Мюллер в рамках дела Манафорта предъявил обвинения россиянину

Килимника вместе с Манафортом обвиняют в препятствовании правосудию и в сговоре с целью препятствования правосудию.

(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Расследующий вероятное вмешательство России в американские выборы специальный прокурор Роберт Мюллер в рамках расследования против бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа предъявил обвинения россиянину Константину Килимнику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Министерства юстиции США.

Ранее Килимник именовался в материалах следствия «персоной А». Мюллеру не удалось обнаружить связей Манафорта с властями РФ. Однако его команда узнала о долговременной работе политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов, которых следователи характеризуют как «пророссийских».

Против Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса ранее было выдвинуто обвинение по 12 пунктам. В том числе им вменяются сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и непредоставление отчетов о счетах в иностранных банках.

Теперь же Манафорта и Килимника обвиняют в препятствовании правосудию и в сговоре с целью препятствования правосудию. Они якобы пытались давить на свидетелей. Кроме того, Килимник упоминается в документе как участник усилий по поддержке Януковича.