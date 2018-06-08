Мюллер в рамках дела Манафорта предъявил обвинения россиянину

Рекомендуем
(Казань, 8 июня, «Татар-информ»). Расследующий вероятное вмешательство России в американские выборы специальный прокурор Роберт Мюллер в рамках расследования против бывшего начальника предвыборного штаба Дональда Трампа предъявил обвинения россиянину Константину Килимнику. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Министерства юстиции США.
Ранее Килимник именовался в материалах следствия «персоной А». Мюллеру не удалось обнаружить связей Манафорта с властями РФ. Однако его команда узнала о долговременной работе политтехнолога на экс-президента Украины Виктора Януковича и Партию регионов, которых следователи характеризуют как «пророссийских».
Против Пола Манафорта и его партнера Рика Гейтса ранее было выдвинуто обвинение по 12 пунктам. В том числе им вменяются сговор против США, сговор с целью отмывания денег, деятельность в качестве иностранного агента без регистрации и непредоставление отчетов о счетах в иностранных банках.
Теперь же Манафорта и Килимника обвиняют в препятствовании правосудию и в сговоре с целью препятствования правосудию. Они якобы пытались давить на свидетелей. Кроме того, Килимник упоминается в документе как участник усилий по поддержке Януковича.
Следующая новость
В Казанском регионе ГЖД мероприятия акции прошли на 43 переездах в Татарстане, Чувашии и Марий Эл.
Наставник УНИКСа призвал подопечных сконцентрироваться на игре с «Зенитом» за третье место.
Писательница презентовала свой новый роман «Дети мои» в Нацбиблиотеке РТ и ответила на многочисленные вопросы читателей.
Для гостей фестиваля «Мы любим Кремль!» организуют рок-концерт, литературные викторины, буккроссинг, ролевые чтения.
Казанский клуб в полуфинале Единой лиги ВТБ уступил «Химкам».
Коллектив представит спектакль «Страна сломанных игрушек».
Чаще всего елабужанки рожали второго ребенка, а вот одна из горожанок мамой стала в восьмой раз.
Светодинамическое освещение позволяет выстроить почти любую композицию.
В сквере «Литературный дворик» состоялось открытие третьей скульптуры в честь гостя фестиваля «Бяки Буки», победившего в голосовании среди детей.
Глава Минобрнауки РТ напомнил о важности соблюдения правил дорожного движения и поведения на воде.
Разблокированные подсети связаны с корпорацией Amazon.
Глава отделения Всероссийского общества охраны природы в РТ предложила создать научно-экспериментальную организацию «Эковторпродукт».
Участие в церемонии открытия приняли Президент Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.
Новое медучреждение будет обслуживать около 3 тыс. жителей исторической части города.
5 и 6 июня сотрудники музея принимали материалы от руководства и рядовых бойцов студенческих стройотрядов разных поколений.
В Горкинско-Ометьевском лесу состоится молочный фестиваль «Обнимама».
08 июняОтдельный дизайн-код для исторического центра, деревянный хай-тек и аутентичный транспорт: каким казанцы видят исторический центр города