Жизнь прекрасна, хоть не умирай: Шнуров написал стихи о пенсии

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Фото: instagram.com/shnurovs
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворные строки пенсионной реформе. Стихи он опубликовал в своем Instagram`e.
Шнур сравнил пенсионный возраст с морковкой перед осликом. «Пенсионный возраст, как морковка, Перед осликом, что кружит у колодца. Не достичь его, как горизонта. Ты к нему, а он совсем не ближе», — написал поэт и композитор.
В своем произведении музыкант с сарказмом отмечает, что «жизнь – прекрасна, хоть не умирай». «Пьяненький уже сижу у сквера. Жизнь прекрасна, хоть не умирай! Пенсионный возраст – это вера, как загробный мир, как ад и рай!» — пишет Шнур.
Поклонники поддержали лидера «Ленинграда» и отметили, что строчки о пенсионном возрасте очень точно передают смысл ситуации. «Не в бровь, а в глаз!!!», «Подписываюсь под каждое слово Шнура!! Не в бровь, а в глаз!!», «Я плачу. Это перегиб, это полный провал», «Супер! В точку», – высказались комментаторы.
Ранее постепенную пенсионную реформу анонсировал Премьер-министр РФ Дмитрий Медеведев. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и стартует в 2019 году. После завершения переходного периода возраст выхода на пенсию составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.
Самому Шнурову, которому в апреле исполнилось 45, ждать пенсии еще 20 лет.
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