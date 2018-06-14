Рустам Минниханов попробовал рекордный чак-чак в виде мяча

Вес чак-чака в форме мяча превышает 4 тыс. кг.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на открытии в Казани фестиваля болельщиков FIFA попробовал кусочек чак-чака, сделанного в форме футбольного мяча. Фото момента дегустации глава республики опубликовал в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что представители книги рекордов Гиннеса зафиксировали рекордный вес чак-чака, который превышает 4 тыс. кг.

Fan Fest будет проходить с 14 июня по 15 июля, за исключением шести выходных дней: 29 июня, 5 июля, 8, 9, 12 и 13 июля.

Сегодня на площадке Fan Fest началась прямая трансляция первого матча мундиаля — Россия — Саудовская Аравия.