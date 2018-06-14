На открытии фестиваля болельщиков FIFA угостят рекордным чак-чаком в виде мяча

Представители Книги рекордов Гиннесса фиксируют рекордные размеры чак-чака.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 14 июня, на открытии фестиваля болельщиков FIFA у Центра семьи «Казан» гостей угостят рекордным чак-чаком в виде футбольного мяча – его вес превышает 4 тыс. кг.

Об этом в своем Instagram’e сообщил первый заместитель руководителя исполнительного комитета Казани Дамир Фаттахов. «Прямо сейчас представители книги рекордов Гиннеса фиксируют рекорд, благодаря которому, уверен, многие будут шутить, что наш фанфест "будто медом намазали"», – сообщил он (авторские особенности написания сохранены – прим. Т-и).

Открытие фестиваля болельщиков «Welcome to Kazan! Рәхим итегез Татарстанга! Добро пожаловать в Россию!» состоится в 15.30. Театрализованное шоу расскажет об историческом, культурном и спортивном наследии Казани, Татарстана и России.

На сцене у Центра семьи «Казан» выступят Государственный камерный хор РТ, театр танца «Мгновение», ансамбль танца «Казань», шоу балет CRYSTAL, барабанное шоу Drum Time, брейк-команда Action Man Crew и многие другие творческие коллективы.

Хедлайнером первого дня фестиваля станет группа «Мураками» и солистка команды Диляра Вагапова.