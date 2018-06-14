СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Салават Камалетдинов
(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани фестиваль болельщиков FIFA. Единственная официальная площадка для просмотра всех 64 матчей турнира расположилась на площадке перед Центром семьи «Казан».
«Для нас огромная честь принимать чемпионат. Сегодня первый матч пройдет в Москве, через два дня игру примет Казань. Эта площадка создана специально для болельщиков, жителей и гостей города», — обратился к собравшимся Минниханов.
Президент РТ пожелал всем красивого футбола, а гостям, чтобы Казань им понравилась и они вернулись сюда снова.
Далее слово взял легендарный вратарь «Рубина» и посол Казани — города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Сергей Рыжиков.
«Мы наконец-то дождались футбольного праздника. Болейте за свои сборные, когда мы едины — мы непобедимы», — сказал Рыжиков.
Перед этим на сцене фестиваля творческие коллективы республики показали театрализованное шоу «Welcome to Kazan! Добро пожаловать в Россию!», которое рассказало об исторических, культурных традициях Казани, Татарстана и России, а также спортивном наследии РТ.
В 18.00 здесь начнется прямая трансляция первого матча первенства — Россия — Саудовская Аравия.
Fan Fest будет проходить с 14 июня по 15 июля, за исключением шести выходных дней: 29 июня, 5 июля, 8, 9, 12 и 13 июля.
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