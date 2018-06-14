С 14 июня по 15 июля в рамках чемпионата мира по футболу 2018 в Казани пройдет Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл в Казани фестиваль болельщиков FIFA. Единственная официальная площадка для просмотра всех 64 матчей турнира расположилась на площадке перед Центром семьи «Казан».

«Для нас огромная честь принимать чемпионат. Сегодня первый матч пройдет в Москве, через два дня игру примет Казань. Эта площадка создана специально для болельщиков, жителей и гостей города», — обратился к собравшимся Минниханов.

Президент РТ пожелал всем красивого футбола, а гостям, чтобы Казань им понравилась и они вернулись сюда снова.

Далее слово взял легендарный вратарь «Рубина» и посол Казани — города-организатора чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России Сергей Рыжиков.

«Мы наконец-то дождались футбольного праздника. Болейте за свои сборные, когда мы едины — мы непобедимы», — сказал Рыжиков.

Перед этим на сцене фестиваля творческие коллективы республики показали театрализованное шоу «Welcome to Kazan! Добро пожаловать в Россию!», которое рассказало об исторических, культурных традициях Казани, Татарстана и России, а также спортивном наследии РТ.

В 18.00 здесь начнется прямая трансляция первого матча первенства — Россия — Саудовская Аравия.

Fan Fest будет проходить с 14 июня по 15 июля, за исключением шести выходных дней: 29 июня, 5 июля, 8, 9, 12 и 13 июля.