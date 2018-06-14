Медведев анонсировал повышение НДС до 20 процентов

Сейчас ставка налога на добавленную стоимость равняется 18 процентам.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В России ставка налога на добавленную стоимость будет увеличена до 20 процентов с нынешних 18. О соответствующем решении на заседании Правительства анонсировал Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

При этом Премьер подчеркнул, что пониженные ставки на продовольствие, товары для детей и медицинские товары, а также нулевые ставки на внутренние воздушные перевозки будут сохранены.

По оценке министра финансов Антона Силуанова, в результате повышения НДС федеральный бюджет будет дополнительно получать свыше 600 млрд рублей каждый год.

Ранее СМИ уже сообщали об обсуждении в кабинете повышения НДС. Источники газеты «Ведомости» отмечали, что за шесть лет благодаря этой мере бюджет может дополнительно получить 2 трлн рублей.

До 2004 года НДС уже взимался по ставке в 20 процентов, но позже ее снизили до 18 процентов.