Ранее СМИ стали распространять слухи о смерти режиссера «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Народный артист РФ Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) города Москвы, передает «Интерфакс».



Причины госпитализации пока не уточняются. Источник отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.



Ранее СМИ стали распространять слухи о смерти режиссера «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят». Уточнялось даже, что Говорухину стало плохо на кинофестивале в Сочи. Однако его представитель опроверг слухи о смерти.



Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко также заявил, что сообщения о смерти Говорухина не соответствуют правде.