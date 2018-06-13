Фото: архив kremlin.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Народный артист РФ Станислав Говорухин госпитализирован в крайне тяжелом состоянии в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) города Москвы, передает «Интерфакс».
Причины госпитализации пока не уточняются. Источник отмечает, что не располагает официальным подтверждением этой информации.
Ранее СМИ стали распространять слухи о смерти режиссера «Место встречи изменить нельзя» и «Десять негритят». Уточнялось даже, что Говорухину стало плохо на кинофестивале в Сочи. Однако его представитель опроверг слухи о смерти.
Первый заместитель главы комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко также заявил, что сообщения о смерти Говорухина не соответствуют правде.
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