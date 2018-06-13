Говорухин перенес операцию и восстанавливается в Барвихе

В Госдуме рассказали о самочувствии режиссера Станислава Говорухина.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Режиссер и депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин перенес операцию и восстанавливается в санатории в Барвихе, передает РБК.



О состоянии здоровья рассказала журналистам первый заместитель Говорухина в Комитете Госдумы по культуре Елена Драпеко. Парламентарий отметила, что у Говорухина сейчас ослабленный иммунитет, и поэтому круг общения ограничен. Он вернется на работу в Госдуму РФ после разрешения врачей.

По словам жены Говорухина, с режиссером все в порядке, он принимает лекарства и дышит воздухом.

Ранее в СМИ появились сообщения о смерти Станислава Говорухина. Представитель кинематографиста опровергла эти слухи. Позже появилась информация о госпитализации режиссера.