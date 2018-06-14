США решили не снимать с КНДР санкции до ядерного разоружения

По словам госсекретаря Помпео, Штаты надеются добиться существенного прогресса в деле денуклеаризации за два – два с половиной года.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Соединенные Штаты не намерены отказываться от введенных против Северной Кореи санкций до полного ядерного разоружения этой страны. Об этом заявил журналистам американский государственный секретарь Майк Помпео после встречи с Президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и министром иностранных дел Японии Таро Коно, передает агентство «Рейтер».

Помпео при этом добавил, что Президент США Дональд Трамп четко оговорил «последовательность денуклеаризации и снятия санкций».

При этом ощутимых результатов в ходе процесса ядерного разоружения Северной Кореи Штаты рассчитывают добиться за два – два с половиной года, подчеркнул госсекретарь.

Ранее Трамп после встречи с Высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре заявил в своем Twitter’е о ликвидации ядерной угрозы, прежде исходившей от этой страны.