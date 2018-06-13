Американский лидер назвал встречу с Ким Чен Ыном «интересным и положительным опытом».

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны КНДР. Свою позицию американский лидер выразил в своем официальном Twitter после прилета в Штаты. Об этом сообщает RT.

«Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем», — написал глава государства в Twitter.

Также Трамп вспомнил слова предыдущего президента штатов Барака Обамы, который называл КНДР «самой большой и опасной проблемой». При этом действующий Президент Америки подчеркнул: «Больше нет, сегодня можно спать спокойно».