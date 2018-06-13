Трамп и Ким Чен Ын согласились обменяться визитами

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял приглашение Президента США Дональда Трампа посетить Штаты, как и Трамп согласился посетить КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦТАК.
«Ким Чен Ын пригласил Трампа посетить Пхеньян в удобное время, а Трамп пригласил Ким Чен Ына приехать в США», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что оба лидера с удовольствием приняли приглашения друг друга, будучи уверенными в том, что это станет еще одним важным событием в отношениях КНДР и США.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын, прошел 12 июня в Сингапуре. После окончания саммита лидеры стран подписали итоговый документ, в котором, в числе прочего, говорится о денуклеаризации корейского полуострова.
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